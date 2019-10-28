Глава NASA предложил вернуть Плутону статус планеты

«Я здесь, чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон — это планета», — заявил Джим Брайденстайн во время конференции.

Плутон открыл американский астроном Клайд Томбо в 1930 году. Космическое тело назвали планетой, потому что оно не было похоже на кометы, астероиды или звезды. Позднее ученые решили, что статус планеты предоставляют лишь телам, которые находятся на орбите Солнца. При этом на орбите практически не должно быть других тел. Также планеты должны быть достаточно массивными, чтобы за счет своей гравитации сохранять сферическую форму.

«Некоторые люди утверждают, что небесное тело для того, чтобы считаться планетой, должно очистить свою солнечную орбиту. Если мы будем использовать это определение, то можно все планеты перевести в разряд карликовых, потому что среди таких тел нет тех, которые целиком очищают свою орбиту», — объяснил глава NASA.

По его словам, определять статус планет не стоит лишь на тех параметрах, которые постоянно изменяются, в частности, на динамике орбиты.