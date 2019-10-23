Глава NASA назвал дату высадки на Марс
Руководитель NASA Джеймс Брайденстайн на Международном конгрессе астронавтики рассказал, когда астронавты смогут высадиться на Марс. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Джеймс Брайденстайн отметил, что вопрос высадки на Марс все чаще поднимают на подобных конференциях, поскольку разработки для изучения Красной планеты почти готовы и сейчас их активно тестируют.
Руководитель NASA считает, что высадиться на Красную планету можно уже в 2035 году при условии, что другие страны будут оказывать всестороннюю поддержку.
«Если мы ускоряем высадку на Луну, то мы ускоряем и высадку на Марс», — сказал Джеймс Брайденстайн.
Говоря о Луне ученый имел в виду программу»Артемида», которая предполагает высадку первой американской женщины на Луну в 2024 году.
По словам главы NASA, Луна может стать первоначальным пунктом на пути к Марсу. На спутнике можно построить базу, где будут жить астронавты.