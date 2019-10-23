Глава NASA назвал дату высадки на Марс

Джеймс Брайденстайн отметил, что вопрос высадки на Марс все чаще поднимают на подобных конференциях, поскольку разработки для изучения Красной планеты почти готовы и сейчас их активно тестируют.

Руководитель NASA считает, что высадиться на Красную планету можно уже в 2035 году при условии, что другие страны будут оказывать всестороннюю поддержку.

«Если мы ускоряем высадку на Луну, то мы ускоряем и высадку на Марс», — сказал Джеймс Брайденстайн.

Говоря о Луне ученый имел в виду программу»Артемида», которая предполагает высадку первой американской женщины на Луну в 2024 году.

По словам главы NASA, Луна может стать первоначальным пунктом на пути к Марсу. На спутнике можно построить базу, где будут жить астронавты.