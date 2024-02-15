Наука 15 февраля 2024, 12:57 Глава ИКП Моисеев: создание частных космических компаний в РФ даст импульс развитию отрасли

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Глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев указал на необходимость создания частных космических компаний в РФ. Они дадут импульс развитию и эволюции отрасли, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его мнению, старые организации не желают развиваться и «приелись» к своим решениям. При этом молодые предприятия, имея свежий взгляд, приносят мощные инновации, пояснил Моисеев.

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Он также добавил, что частные компании в России могли бы заниматься созданием спутников и ракет.