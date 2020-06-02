    02 июня 2020, 16:46

    Гитарист Queen стал соавтором научной статьи об астероидах

    Артур Блянихов

    Гитарист группы Queen Брайан Мэй, который по образованию является астрофизиком, стал соавтором научной статьи. Вместе с учеными он попытался объяснить, почему у некоторых астероидов форма волчка. Об этом сообщила «Газета.ru».
    Гитарист Queen стал соавтором научной статьи об астероидах

    По данным издания, речь идет о таких астероидах, как Дидим, километровый Рюгу и 525-метровый Бенну. Мэй пояснил, что о происхождении и истории астероида может рассказать его форма и насыщенность водой.

    Специалисты смоделировали эволюции стометрового астероида, который претерпел столкновение, разрушился, а затем вновь слипся в единое тело. По мнению астрономов, через такой процесс проходит большая часть астероидов, чей диаметр больше 200 метров.

    Брайан Мэй смоделировал трехмерные изображения астероидов после столкновения с другими небесными телами.

    «Мы выяснили, что, хотя слипание приводит к образованию множества различных форм, есть тенденция к образованию волчка, поскольку налипающий материал может захватываться центральным диском и образовывать волчок, или как минимум сфероид», — пояснил один из авторов исследования.