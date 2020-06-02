Гитарист Queen стал соавтором научной статьи об астероидах

По данным издания, речь идет о таких астероидах, как Дидим, километровый Рюгу и 525-метровый Бенну. Мэй пояснил, что о происхождении и истории астероида может рассказать его форма и насыщенность водой.

Специалисты смоделировали эволюции стометрового астероида, который претерпел столкновение, разрушился, а затем вновь слипся в единое тело. По мнению астрономов, через такой процесс проходит большая часть астероидов, чей диаметр больше 200 метров.

Брайан Мэй смоделировал трехмерные изображения астероидов после столкновения с другими небесными телами.

«Мы выяснили, что, хотя слипание приводит к образованию множества различных форм, есть тенденция к образованию волчка, поскольку налипающий материал может захватываться центральным диском и образовывать волчок, или как минимум сфероид», — пояснил один из авторов исследования.