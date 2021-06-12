Гинцбург раскритиковал врачей, которые посоветовали переболеть COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал совет врачей переболеть COVID-19 неверным. По его словам, возможны очень серьезные осложнения, которые могут даже привести к инвалидности.

Об этом сообщило РИА «Новости». Он отметил, что после тяжелого случая инфекции многие тратят полгода только на восстановление. Вирусолог добавил, что могут начаться осложнения на мозге, печени, легких или сосудах.

«Понимаете, что удивляет — это врачи говорят, и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершено не понимаю, как такое можно (говорить — прим. ред.): переболейте — и будете защищены», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее профессор Александр Бутенко рассказал, что после того, как человек перенес коронавирус его, помимо антител, будет защищать иммунологическая память, которая не даст ему заболеть COVID-19 повторно. Ученый подчеркнул, что COVID относится к особо опасным инфекциям. «При такой категории инфекции создается иммунитет практически пожизненный», — процитировало его агентство Ura.ru.