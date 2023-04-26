Наука 26 апреля 2023, 02:28 Гигантскую голубую дыру обнаружили у побережья в Мексике Вторую по глубине голубую дыру в мире обнаружили у побережья Юкатан в Мексике Викимедиа

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Национальный исследовательский центр El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) опубликовал данные о второй по глубине в мире голубой дыре. Ее обнаружили у юго-восточного побережья полуострова Юкатан в Мексике.

На самом деле дыру нашли еще в 2021 году, но само исследование опубликовали только в феврале 2023 года. Ученые назвали дыру «Там-Ха» (Taam ja’). В переводе с языка майя это означает «голубая вода». Она представляет собой огромную подводную пещеру глубиной 274 метра и общей площадью 13 690 квадратных метров.

Там-Ха чуть меньше самой глубокой голубой дыры — Дыры Дракона в Южно-Китайском море, глубина которой составляет более 300 метров. Размер новой пещеры по площади сравним с двумя футбольными полями. Исследователи опасаются, что известие о находке может спровоцировать поток туристов, поэтому попросили мексиканские власти беречь ее.

Сейчас ученые изучают обитателей пещеры и ее геологию, что может дать информацию об окружающей среде тысячелетней давности. Подобного рода голубые дыры представляют собой вертикальные пещеры или подводные воронки. Они располагаются в прибрежных районах.

Как правило, в таких пещерах много растений и обитателей, среди которых акулы, морские черепахи и другие.

Ранее сообщалось, что ученые нашли край нашей галактики. Оказалось, что она действительно имеет границы. А это может значит, что и у Вселенной есть конец.