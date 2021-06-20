Гигантского носорога массой в шесть слонов нашли в Китае

Китайские и американские палеонтологи нашли крупнейшее сухопутное млекопитающее, когда-либо ходившее по Земле. Это носорог массой в шесть слонов, исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Ученые проанализировали окаменелости, обнаруженные в провинции Ганьсу в 2015 году. Выяснилось, что кости принадлежали гигантскому потомку носорогов, который жил на Земле 26 миллионов лет назад.

Представитель вида Paraceratherium linxiaense весил почти 24 тонны, рост животного — семь метров, длина тела достигала практически восьми метров. Отличительные черты этого вида — тонкий и очень хрупкий череп, короткий нос, длинная и мускулистая шея, более глубокая носовая полость, чем у других видов гигантских носорогов. Внешне он напоминал гигантского тапира, поросшего шерстью. Животное питалось листьями, мягкими растениями, кустарниками.

Paraceratherium связан с гигантскими носорогами, обитавшими в Пакистане. Благодаря этой информации, палеонтологи предположили, что млекопитающее прошло через Тибетский регион. Оттуда оно, возможно, добралось до индийско-пакистанского субконтинента, где были найдены другие экземпляры гигантских носорогов. Эти события произошли в эпоху олигоцена (34–23 млн лет до н. э.). Находка поможет понять, как формировалось Тибетское плато — самое большое по площади и высочайшее нагорье мира.

Ученые рассказали, что перед ними уникальная находка. Обычно окаменелости разбиты на части, но в этот раз череп попался без повреждений.

Гигантский носорог — один из знаковых зверей ледникового периода. Животное вымерло в результате климатических изменений и болезней. Происхождение Paraceratherium linxiaense до сих пор не установлено.