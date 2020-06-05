Гигантский астероид приблизится к Земле 6 июня

Этот астероид весом приблизительно 30 тонн открыли в 2002 году. За его перемещениями следили ученые.

Метеорит движется со скоростью около 11 километров в секунду. Максимально близко он подлетит к планете в субботу, 6 июня, около 06:00. Его траектория пересечет орбиту планеты. Однако ученые предполагают, что он пролетит мимо Земли на расстоянии, в 10 раз превышающем расстояние от планеты до Луны.

Падение такого астероида на Землю можно сравнить со взрывом тысячи водородных бомб. Он способен вызвать разрушения, землетрясения, изменение климата и привести к гибели миллионов человек. Если метеорит рухнет в океан, поднимется волна, которая смоет многие прибрежные города.

Всего недалеко от Земли летает свыше восьми тысяч астероидов. Диаметр этих камней — от 50 метров до нескольких километров.