По останкам определили, что данная особь проживала на Дальнем Востоке 30-50 тысяч лет назад. Размах ее лап во время полета достигал полутора метров.

Этот вид летяг впервые обнаружен на севере, так как в основном обитает в теплой Азии. Ближайшее к России место проживания ночных животных — остров Хонсю в Японии. Ученые предположили, что белки-летяги мигрировали из-за изменений климата.