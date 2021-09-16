Зоолог допустил, что создание гибрида слона и мамонта возможно

Ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН Алексей Тихонов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» планы ученых создать гибрид слона и мамонта.

Специалист напомнил о невозможности возродить мамонтов, живших в доисторические времена, поскольку невозможно провести их клонирование.

«Сохранность ДНК, конечно, в мерзлоте очень хорошая, но все равно идет расщепление, и потом, когда ДНК сшивается, там, конечно, огромное количество ошибок. Но возможно создание трансгенного слона, некоего, не то что гибрида, а, скажем так, индийского слона с поправками на мамонта», — объяснил Тихонов.

По его словам, теоретически это возможно, но с другой стороны неясно, какие гены надо переставить, чтобы у индийского слона появились адаптивные особенности мамонта.