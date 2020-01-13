Гибель китов оказалась связана с магнитными бурями
Серые киты мигрируют в океане: весной они плывут от побережья Мексики в воды Чукотского и Берингова морей, где прохладнее и достаточно пищи. Осенью же они отправляются обратно.
По мнению ученых, основным ориентиром для них служат магнитные поля. Иных ориентиров в открытом океане практически нет.
Ученые из Университета Дьюка изучили данные о гибели китов с 1985 по 2018 годы. Выяснилось, что животные выбрасывались на берег в 4,8 раза чаще, когда усиливались солнечные бури.
По мнению ученых, это явление провоцирует «навигационные ошибки» у китов из-за искажений магнитного поля Земли.
Большая часть электромагнитного солнечного излучения не доходит до нашей планеты. Однако определенный диапазон радиочастотных волн все же достигает поверхности Земли.
«Исследования показали, что у некоторых видов животных радиочастотный шум может нарушить способность магнитной ориентации», — резюмировали исследователи.
В перспективе ученые наметили изучить поведение китов, чтобы узнать больше о влиянии на них магнитных полей.