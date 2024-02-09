09 февраля 2024, 14:30
Гериатр Конев: ученые разработали препарат для лечения болезни Бехтерева
Доктор медицинских наук и гериатр Юрий Конев дал интервью сайту «МК в Питере». В ходе беседы он рассказал об открытиях в области медицины.
В числе прочего ученые создали препарат для лечения болезни Бехтерева, отметил врач. По его словам, в данный момент средство еще не выпущено в серию, так как проходит клинические испытания.
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«Были разработаны протезы, которые применяют при поражении роговицы», — добавил эксперт.
Он также отметил, что в этом году открыли новый антибиотик «Фтортиазинон». Его действие направлено на бактерии, не поддающиеся классическим препаратам.
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