Наука 09 февраля 2024, 14:30 Гериатр Конев: ученые разработали препарат для лечения болезни Бехтерева

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Доктор медицинских наук и гериатр Юрий Конев дал интервью сайту «МК в Питере». В ходе беседы он рассказал об открытиях в области медицины.

В числе прочего ученые создали препарат для лечения болезни Бехтерева, отметил врач. По его словам, в данный момент средство еще не выпущено в серию, так как проходит клинические испытания.

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«Были разработаны протезы, которые применяют при поражении роговицы», — добавил эксперт.

Он также отметил, что в этом году открыли новый антибиотик «Фтортиазинон». Его действие направлено на бактерии, не поддающиеся классическим препаратам.