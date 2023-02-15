Наука 15 февраля 2023, 14:38 Геоморфолог Бредихин рассказал об угрозе землетрясений и возможности их раннего предупреждения

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Профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой геоморфологии и палеогеографии МГУ Андрей Бредихин в разговоре с RT сообщил, что предсказать время землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля было практически невозможно, поскольку оно началось сразу с крупных толчков.

«Рост напряжения в земной коре происходит постоянно. <…> Традиционно считается, что одно крупное землетрясение в сейсмически опасном районе происходит примерно раз в 200—250 лет», — добавил геоморфолог.

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Сейсмологи Турции знали, что возможно землетрясение магнитудой семь и выше, вопрос был только в том, когда именно оно произойдет.

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В России, по словам ученого, также существуют сейсмически опасные зоны, и все они нанесены на специальные карты сейсмической активности. К ним относят все горные сооружения, включая старый и тихий Урал и Северный Кавказ, а также Камчатку и Дальний Восток, добавил Бредихин.

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