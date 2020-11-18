Географ назвал причину пересыхания крупного крымского водопада Учан-Су

Уточняется, что раньше вода мощными потоками падала с высоты в сто метров и разбивалась о камни. Водопад привлекал большое число туристов и ученых. По словам исследователей, ситуация с отсутствием воды была прогнозируемой.

«Учан-Су регулярно пересыхает, он непостоянный. Вообще почти все водопады в Крыму непостоянные за редким исключением. В основном, они все зависят от наличия осадков. Весной они все текут, особенно после ливней», — пояснил Белокопытов.

Он отметил, что крымские водопады довольно капризные. Иногда они становятся мощными, а временами превращаются в ручеек. В этом сезоне вода на полуострове в большом дефиците. Местные жители получают ее строго по расписанию. В ближайшее время проблему водоснабжения должны решить.

Военные строители в быстром темпе строят объекты водоснабжения. Уже началось возведение комплекса водозабора на реке Бельбек. Вместе с тем работы ведутся на втором объекте, благодаря которому наполнится Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.