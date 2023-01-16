Наука 16 января 2023, 17:05 Геофизик Сергей Шалимов усомнился, что выбросы углекислого газа влияют на глобальное потепление

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Деятельность человека и выделяемый в ее результате углекислый газ незначительно влияют на глобальное потепление. Об этом «Газете.ru» рассказал заведующий Лабораторией физики межгеосферных процессов Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Сергей Шалимов.

По его словам, исторически так сложилась, что температурные колебания возникают периодами. С конца позапрошлого столетия наблюдалось чередование потепления и похолодания каждые 10-20 лет. Но потом, с конца 80-х, температура начала расти. Но ученый не считает, что проблема в прогрессе.

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«Температура за последние 100 лет выросла приблизительно на градус, чуть меньше. Концентрация углекислого газа — приблизительно с 300 до 400 миллионных долей. Нам говорят: это из-за того, что мы сжигаем уголь, газ и нефть. Надо прекратить срочно все это сжигать, и тогда не будет расти температура», — рассказал Сергей Шалимов.

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Но он назвал такие выводы недоразумением. Потому что в период последнего межледниковья, когда о подобной хозяйственной деятельности человека не шло и речи, температура воздуха была выше в среднем на два градуса.