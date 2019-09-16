Ученые расшифровали геном опят. Открытие поможет оценить их вред для лесов

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«Сравнивая геномы опят, различающихся по патогенности, мы надеемся лучше понять механизмы их вредоносного воздействия на деревья и разработать более эффективные методы защиты лесов. Практически можно „перепрограммировать“ (при помощи генной инженерии — прим. ред.) геномы грибов, изменив патогенность», — приводит журнал слова заведующего лабораторией лесной геномики СФУ Константина Крутовского.

Ученый подчеркнул, что снижение вреда опят на их среду обитания стало возможным благодаря знанию об их функционировании, экспрессии генов, механизмов патогенности и взаимодействия с растением в системе «паразит-хозяин».

Многие виды опят провоцируют гибель деревьев, а их грибница разрастается до больших размеров.

Заместитель директора Института леса СО РАН Игорь Павлов отметил, что именно опята вызывают массовые очаги усыхания хвойных лесов.

Теперь ученым предстоит изучить механизмы воздействия на геном этих грибов, чтобы в будущем предотвратить гибель деревьев.