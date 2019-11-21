Генетики назовут точную причину смерти Есенина после 2022 года

Российские генетики скоро назовут точную причину смерти поэта Сергея Есенина. После 2022 года общественность узнает, совершил ли он самоубийство. О планах рассказала заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова РАН Светлана Боринская.

Генетики представили новую методику в кулуарах форума «Союзное государство 2030 — траектория будущего», сообщила «Политика Сегодня».

«Мы разрабатываем методики, которые с высокой долей вероятности смогут дать ответ. Это научная разработка, мы никогда не можем сказать точно. Разработка может быть закончена к 2020 году», — заявила Боринская.

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Генетическая программа по ДНК-идентификации рассчитана на поимку террористов и расследование запутанных преступлений. Процедура достаточно дорогая — цена может достигать миллиона рублей. Именно по этой причине с помощью нее никто не будет расследовать кражу кошелька.

Проводить подобную идентификацию возможно благодаря исследованию метаболитов в клетках человека. Таким образом, можно воссоздать приблизительный портрет человека.

Кроме того, при помощи разницы в содержании показателей клеточных жидкостей можно узнать, совершал ли человек самоубийство. Сейчас генетики решают эту задачу теоретически, программа исследований завершится в 2020 году.

На выяснение причин смерти Есенина уйдет до миллиона рублей. А вот для организации практического исследования понадобятся не только деньги, но и материалы.

«Если принесут, что исследовать, то да (мы проведем исследование — прим.)», — подытожила Боринская.

Генетиков интересует также причина смерти поэта-футуриста Владимира Маяковского. Поэтому ученые не против подключить к исследованию и его имя.