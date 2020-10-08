Генетик оценил достижения лауреатов Нобелевки по химии
Главный научный сотрудник отдела геномной медицины Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта Владислав Баранов обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что микробиологи Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье получили Нобелевскую премию по химии за технологию редактирования генома CRISPR/Cas9.
«Они были первыми, кто открыл систему, которая использует микробы для борьбы с себе подобными и может направленно менять геном в клетках», — обратил внимание специалист.
По его мнению, благодаря открытию микробиологов можно будет исправлять и редактировать геном. Кроме того, будет возможно вносить изменения, которые сделают геном устойчивым к разнообразным вредным воздействиям.