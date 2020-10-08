Генетик оценил достижения лауреатов Нобелевки по химии

«Они были первыми, кто открыл систему, которая использует микробы для борьбы с себе подобными и может направленно менять геном в клетках», — обратил внимание специалист.

По его мнению, благодаря открытию микробиологов можно будет исправлять и редактировать геном. Кроме того, будет возможно вносить изменения, которые сделают геном устойчивым к разнообразным вредным воздействиям.