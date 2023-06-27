Наука 27 июня 2023, 16:37 Генетик Боринская: тест на оптимальный образ жизни не может использоваться для определения риска заболеваний

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Заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская в разговоре с изданием «Газета.Ru» заявила, что гены, которые проверяет тест на оптимальный образ жизни, не могут быть использованы для надежного предсказания связанных со здоровьем рисков.

Ранее такие гены были зарегистрированы Росздравнадзором.

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В разговоре с журналистами эксперт отметила, что это не те гены, которые нужно использовать для прогноза с надежным предсказанием. А вот на мутации, связанные со значительным повышением риска болезни, стоит провериться.

«Например, стоит исследовать ген BRСА, мутация в котором была обнаружена у Анджелины Джоли. У носительниц такой мутации на 10-15 лет раньше начинается рак груди и развивается у 80% в течение жизни», — добавила генетик.