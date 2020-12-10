Генетическую вакцину от коронавируса «Урал» начали испытывать в России

Российские ученые приступили к доклиническим испытаниям генетической вакцины от коронавируса «Урал». Об этом сообщил член думского комитета по охране здоровья Александр Петров.

«Я сейчас прилетел в Екатеринбург срочно с пленарных [заседаний]. Собираем снова ученых. Мы создаем генетическую вакцину „Урал“ для борьбы с COVID, это не секрет. Вышли на доклинику», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

Препарат «Урал» создали специалисты ООО «Завод „Медсинтез“» в Новоуральске Свердловской области. Предприятие выпускает инфузионные растворы, генно-инженерный инсулин человека и другие препараты. Одно из направлений работы завода — создание новых лекарств.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» создали в Центре имени Гамалеи и новосибирском «Векторе». Сейчас они проходят финальный этап клинических испытаний, во время которых медики доказывают их эффективность.

Документы на вакцину «ЭпиВакКорона» накануне направили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Международные специалисты изучат ее особенности.