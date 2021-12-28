«Ген стройности» обнаружен у жителей Гренландии

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что у гренландцев есть ген, который делает сахар для них более полезным, чем для всех остальных людей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Gastroenterology.

По данным исследователей, гренландцы тысячелетие соблюдали необычную диету. В результате их ЖКТ содержит определенные бактерии, которые отвечают за определенное воздействие сахара на организм.

«Взрослые гренландцы с этой генетической вариацией имеют более низкие индекс массы тела, процентное содержание жира, уровень холестерина и, как правило, значительно более здоровы», — рассказали ученые.

У них сахар меньше всасывает в кровь, благодаря чему в кишечнике он перерабатывается в короткоцепочечную жирную кислоту, которая улучшает метаболизм и повышает иммунитет.