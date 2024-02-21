Наука 21 февраля 2024, 14:08 Гейдельбергский университет: физическая активность помогает снизить негативные последствия одиночества

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Ученые из Гейдельбергского университета (Германия) выяснили, как сохранить психическое здоровье при вынужденной социальной изоляции. Результаты исследования опубликовал RidLife.ru.

Эксперты установили, что физическая активность оказывает положительное влияние на настроение одиноких людей. Так, после часовой прогулки у испытуемых активизировались функции мозга.

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Кроме того, занятия спортом или танцы — отличная профилактика депрессивного расстройства, добавил сайт «Дни.ру».