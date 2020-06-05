Гарвардские ученые представили новую версию робота-таракана

От предыдущей версии новый HAMR отличается не только габаритами. Благодаря пьезоэлектрическим актуаторам он может не только передвигаться по какой-либо поверхности, но и преодолевать препятствия. Актуаторы работают по особой схеме, что позволяет роботу двигаться произвольно, написал «Царьград».

Пока новый робот-таракан существует только в виде прототипа — электроэнергия и управляющие сигналы подаются ему по проводам. Однако уже в ближайшее время разработчики собираются сделать его полностью автономным.