Спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите | 360°

Наука 10 сентября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber Спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите ИМП РАН: на орбите частично разрушился телекоммуникационный американский спутник РИА «Новости»

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Телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите. Об этом сообщил Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИМП) РАН в своем Telegram-канале.

«На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого телекоммуникационного аппарата Galaxy 11», — сказано в сообщении.

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Гражданские оптические средства обнаружили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата, они представляют потенциальную опасность для действующих спутников на орбите.

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Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что название Российской орбитальной станции (РОС) могут изменить после окончания стадии проектирования. Впервые макет Российской орбитальной станции показали на прошедшем форуме «Армия-2022».

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