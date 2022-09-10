Спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите | 360°

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Спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите

ИМП РАН: на орбите частично разрушился телекоммуникационный американский спутник

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Телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите. Об этом сообщил Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИМП) РАН в своем Telegram-канале.

«На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого телекоммуникационного аппарата Galaxy 11», — сказано в сообщении.

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Гражданские оптические средства обнаружили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата, они представляют потенциальную опасность для действующих спутников на орбите.

Как сообщила газета «Взгляд», спутник Galaxy 11 вывели на орбиту в 1999 году.

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Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что название Российской орбитальной станции (РОС) могут изменить после окончания стадии проектирования. Впервые макет Российской орбитальной станции показали на прошедшем форуме «Армия-2022».

Космические спутники

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