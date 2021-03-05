Футуролог заявил, что через 20 лет россияне смогут «редактировать» детей

Футуролог Евгений Кузнецов заявил, что через 20 лет жители нашей страны смогут выбирать дизайн своих детей. Это станет реальным благодаря возможности вносить правки в наследственный материал, написал сайт «Русская планета».

Такая технология позволит вылечивать сложные заболевания и увеличить продолжительность жизни. «Совершенно непонятна ни этическая, ни медицинская сторона этого вопроса, но ящик Пандоры открыт. „Редактированные“ дети созданы в Китае», — отметил Кузнецов. По мнению специалиста, совсем скоро такая услуга станет очень популярной во всем мире.