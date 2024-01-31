Наука 31 января 2024, 19:08 Футуролог Медведев: для телепатии недостаточно будет вставить чип в мозг

Читать 360tv в

Внедрения чипа в человеческий мозг недостаточно для развития телепатии. Для этого необходимо понимать, как кодируются мысли и как в целом происходит процесс мышления, сообщил Life футуролог Данила Медведев, комментируя первое успешное вживление импланта в мозг.

По его словам, чип сможет посылать некоторый шум в мозг, однако закодировать что-нибудь в этот сигнал так, чтобы передать мысль, пока невозможно. В целом имплант Илона Маска может быть использован не для передачи какой-то информации, а для стимулирования мозга.

Реклама

Также проект американского предпринимателя поможет ответить на важные вопросы, касающиеся процесса мышления, отметил Медведев.