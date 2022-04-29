ФСБ опубликовала документы с описанием последних часов жизни Гитлера

Центр общественных связей ФСБ России обнародовал показания и автобиографию личного пилота Адольфа Гитлера Ганса Баура о последних часах жизни и самоубийстве фюрера. Цифровые копии уникальных документов опубликованы на сайте ведомства.

В декабре 1945 года Ганс Баур рассказал НКВД, что окружение до последнего не знало о намерениях фюрера. Во второй половине дня 30 апреля он вызвал пилота, чтобы проститься, поблагодарить за службу и подарить на память картину Рембрандта — портрет короля Фридриха Великого. Мужчина рассказал, что Гитлер сильно постарел и осунулся, у него дрожали руки.

«Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить», — сказал Гитлер.

Пилоту он сообщил, что советские войска находятся на Потсдамской площади и могут взять его живым. Опасаясь показательной расправы, он приказал сжечь свое и тело Евы Браун. Напоследок фюрер сказал Гансу Бауру, что пал жертвой своих генералов, пожал ему руку и попрощался. Затем пилот с адъютантом Бетцем ушли уничтожать бумаги и собираться, а спустя пару часов вернулись забрать картину и узнали от охраны СС, что Гитлер с женой уже мертвы, завернуты в одеяла и сожжены в саду имперской канцелярии.