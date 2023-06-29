Наука 29 июня 2023, 19:54 Frontiers in Behavioral Neuroscience: бодрость кофе частично связана с самовнушением

Читать 360tv в

Прилив бодрости, сил и ясности сознания от кофе отчасти вызваны с самовнушением. К такому выводу пришли нейрофизиологи Frontiers in Behavioral Neuroscience, передал Petrograd.ru.

Ученые провели исследование и выяснили, что при употреблении кофе возникает эффект плацебо. На самом деле реакция организма на чашку напитка лишь минимально соответствует изменениям, которые вызывает чистый кофеин. Таким образом, психоэмоциональные факторы в стимулирующем эффекте кофе играют не последнюю роль

Авторы: