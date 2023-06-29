29 июня 2023, 19:54
Frontiers in Behavioral Neuroscience: бодрость кофе частично связана с самовнушением
Прилив бодрости, сил и ясности сознания от кофе отчасти вызваны с самовнушением. К такому выводу пришли нейрофизиологи Frontiers in Behavioral Neuroscience, передал Petrograd.ru.
Ученые провели исследование и выяснили, что при употреблении кофе возникает эффект плацебо. На самом деле реакция организма на чашку напитка лишь минимально соответствует изменениям, которые вызывает чистый кофеин. Таким образом, психоэмоциональные факторы в стимулирующем эффекте кофе играют не последнюю роль
Исследования
Реклама
Реклама