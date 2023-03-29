Наука 29 марта 2023, 04:16 Фрикадельку из воссозданного мяса мамонта приготовили в Австралии Guardian: австралийская компания приготовила в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта Pixabay

Читать 360tv в

Австралийская компания Vow в лабораторных условиях приготовила фрикадельку из мяса мамонта. Для этого специалисты использовали биоматериалы животного, сообщила The Guardian.

Компания воссоздавала мышечный белок давно исчезнувшего зверя совместно с профессором Эрнстом Вольветангом из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда.

Реклама

Ученый отметил, что этот белок человечество не видело тысячи лет. И поэтому неизвестно, как отреагирует организм и иммунная система, если съесть фрикадельку.

«Но если бы мы сделали это снова, мы, безусловно, могли бы сделать это таким образом, чтобы оно (мясо — при. ред.) было более приемлемым для регулирующих органов», — заявил профессор.

На самом деле цель у исследования куда более благородная. Проект призван показать «потенциал мяса», выращенного из клеток без забоя животных.

Ранее ученые Калифорнийского государственного политехнического университета провели исследование и выяснили, что дикая черника способна усилить жиросжигание во время занятий спортом.