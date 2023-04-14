Наука 14 апреля 2023, 14:25 Французские археологи нашли в Испании костяную перфокарту для шитья, который почти 40 тысяч лет

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В Испании недалеко от Барселоны археологи из французского Университета Бордо нашли костяную перфокарту, возраст которой насчитывает 39,6 тысячи лет. Об этом сообщил «Ридус».

Перфокарта представляет собой кость крупного животного, предположительно, лошади или тура. В ней проделан ряд отверстий, которые располагаются друг от друга на расстоянии пяти миллиметров. Всего — 28 точек.

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Воссоздав движения древних людей и сопоставив выемки с инструментом, похожим на долото, археологи пришли к выводу, что перфокарту использовали для сшивания кожаных изделий. Отмечается, что ранее еще никогда не находили таких древних свидетельств того, что европейские люди шили себе одежду, чтобы спасаться от холодов.

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