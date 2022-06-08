Франция подписала американское «Соглашение Артемиды» по освоению Луны

Президент французского национального центра космических исследований (CNES) Филипп Батист подписал «Соглашение Артемиды» об освоении космоса. Церемония прошла в Вашингтоне, сообщила пресс-служба госдепа США.

«Подтверждая приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей „Соглашение Артемиды“», — заявили в ведомстве.

Документ основан на договоре о космосе 1967 года и представляет собой декларацию принципов и правил для улучшения управления ответственным исследованием космического пространства. Его приверженцы ведут регистрацию космических объектов, публикуют собранные научные данные и оказывают экстренную помощь. Соглашение является основой для сотрудничества по многим направлениям, в том числе в реализации программы NASA по освоению Луны и Марса под названием «Артемида».

По информации RT, кроме Франции «Соглашение Артемиды» подписали Австралия, Канада, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Япония, Израиль, Италия, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Сингапур, Украина, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.