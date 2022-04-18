Фрагмент древнейшего календаря майя нашли в Гватемале

Фреску возрастом 2,2 тысячи лет обнаружили во время раскопок в комплексе пирамид Лас-Пинтурас в Гватемале. По мнению ученых, она представляет собой фрагмент 260-дневного календаря майя. Таким образом, обнаруженный артефакт является самым ранним свидетельством существования подобной системы счисления. Об этом сообщил портал Gizmodo.

Фрески были созданы между 300-м и 200-м годами до нашей эры. На них изображены голова оленя и майнская цифра семь. Вместе они составляют название дня — «Семь олень».

260-дневный календарь использовали практически все древние цивилизации Центральной Америки. Эта система состояла из 13 периодов. каждый из которых включал в себя 20 дней. При этом в системе не было недель и месяцев.

Каждый день цикла именовался в честь какого-либо животного или предмета, например, «Семь олень», после которого шел «Восемь кролик» и «Девять вода». Некоторые индейцы используют схожие календари и до настоящего времени.

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