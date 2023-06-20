Наука 20 июня 2023, 17:21 Fox News: датские ученые научили ИИ определить политические взгляды человека по улыбке

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Ученые из Орхусского университета в Дании научили искусственный интеллект распознавать по улыбке человека, каких политических взглядов он придерживается. Об этом сообщило ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на Fox News.

Люди, выглядящие на фото счастливыми, обычно придерживаются правых взглядов, а нейтральными — левых. Пока что точность определения составляет 61%, если ИИ предоставляют только одно фото.

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