Исследование: витамин D не спасает от тяжелой формы COVID-19

Международная группа ученых провела масштабное ДНК-исследование, чтобы выяснить, влияет ли уровень витамина D в организме на течение коронавирусной инфекции. Более ранние наблюдения показывали, что у людей с высоким уровнем витамина D коронавирус может протекать легче.

Биологи из канадского Университета Макгилла совместно с коллегами из Великобритании, Японии, Израиля и Италии отметили в своей работе, что большинство работ о связи витамина D с коронавирусом трудно интерпретировать.

Они не учитывают такие факторы риска тяжелой формы COVID-19 как пожилой возраст, госпитализацию больных, наличие хронических заболеваний. Также эти факторы позволяют предположить, что у пациента будет низкий уровень витамина D.

В Университете Макгилла изучили ДНК 4134 человек с коронавирусом и 1284876 человек, не болевших COVID-19. Чтобы понять, что является причиной, а что — следствием тяжелого течения болезни, использовали метод менделевской рандомизации.

Биологи изучили генетические варианты, отвечающие за повышение уровня витамина D и не нашли связи с заболеваемостью или тяжестью COVID-19.

Это доказывает, что витамин D не помогает против коронавируса, делают вывод авторы статьи, опубликованной в журнале PLOS Medicine.