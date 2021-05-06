Ученые научились предсказывать тяжелую форму COVID-19 по крови

Международная группа ученых обнаружила биомаркер, указывающий на тяжелое течение коронавирусной инфекции. Его можно отследить на ранней стадии заражения, сообщили в Цюрихском университете.

Речь идет о T-лимфоцитах, присутствующих в крови. Они играют важную роль в приобретенном иммунитете. Эти клетки распознают и уничтожают микроорганизмы, несущие чужеродные антигены.

При тяжелом течении COVID-19 у пациентов развивается пневмония. Но это состояние могут вызывать и другие патогены.

Чтобы выяснить, чем отличается иммунный ответ на SARS-CoV-2 от реакции на другие возбудители, ученые проанализировали образцы крови пациентов с пневмонией разной природы.

Сравнение выявило уникальные особенности иммунного ответа на коронавирус. Т-лимфоциты в этом случае «демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе — иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19», сказано в сообщении.

В чем именно состоит отличие работы Т-лимфоцитов, в статье не говорится.

Исследование провели ученые из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета совместно с биологами из Франции и Германии.