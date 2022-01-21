ФМБА подало заявку на регистрацию в РФ новой вакцины против СOVID-19

ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госреестр. О том, что Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) до конца первого квартала 2022 года это сделает, ранее сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было [по стандарту], это шесть месяцев наблюдения после введения [вакцины добровольцам]. Если так, то до конца первого квартала будет необходимость наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе–сентябре», — говорила Скворцова.

Уже проведены первая и вторая фазы клинических исследований на добровольцах. После прививки никто из них не заболел COVID-19, что говорит об эффективности вакцины, отмечала она. В рамках клинических исследований вакцину получили 150 человек.