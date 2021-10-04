Физиолог объяснил, почему американские ученые получили Нобелевскую премию

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов отреагировал на сообщение о том, что лауреатами Нобелевской премии 2021 года в области физиологии и медицины стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Специалиста процитировало ИА НСН.

Дорохов заметил, что американские ученые получают премию, поскольку лучше финансируются. По его мнению, в России пока нет возможности открытий, достойных Нобелевской премии, поскольку открытия такого уровня требует огромных вложений.

«Миллиарды рублей нужны и на оборудование, и на многое другое», — подчеркнул физиолог.