facebook_pixel
    04 октября 2021, 20:17

    Физиолог объяснил, почему американские ученые получили Нобелевскую премию

    Артур Блянихов

    Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов отреагировал на сообщение о том, что лауреатами Нобелевской премии 2021 года в области физиологии и медицины стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Специалиста процитировало ИА НСН.

    Дорохов заметил, что американские ученые получают премию, поскольку лучше финансируются. По его мнению, в России пока нет возможности открытий, достойных Нобелевской премии, поскольку открытия такого уровня требует огромных вложений.

    «Миллиарды рублей нужны и на оборудование, и на многое другое», — подчеркнул физиолог.