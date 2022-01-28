Физики воспроизвели процесс рождения материи из вакуума

Нобелевские лауреаты Андрей Гейм и Константин Новоселов выяснили, что внутри графена возможно создать условия, практически идентичные тем, в которых материя появляется из пустоты вакуума рядом с черными дырами и другими объектами в космосе. С таким заявлением выступили в пресс-службе Манчестерского университета.

«Когда мы впервые столкнулись с этим эффектом, мы подумали, что имеем дело с новой формой сверхпроводимости. Последующее изучение показало, что аномалии в поведении графена были связаны с другим физическим феноменом, который обычно изучается в рамках астрофизики и физики частиц», — заявил научный сотрудник Манчестерского университета (Великобритания) Рошан Кришна Кумар.

Как уверены ученые, вакуум нельзя назвать полностью пустым пространством. По их словам, в нем много пар виртуальных частиц и античастиц. В результате появляется квантовый шум, который обладает свойством влиять на различные объекты, сообщает «РИА Новости».

Ученые отмечают, что есть и конкретный пример, который подтверждает их теорию. Это так называемый эффект Швингера. Согласно нему, электрические или магнитные поля могут оказывать на вакуум воздействие, некоторые частицы при этом могут разорваться. Из них в таком случае, по некоторым данным, могут сформироваться позитроны и электроны.