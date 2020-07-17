Физики создали невидимое зеркало из одного слоя атомов
Обычно для производства зеркал применяют полированные металлические поверхности или специальные отражающие покрытия. Немецкие физики впервые экспериментально доказали, что даже один слой атомов может сформировать оптическое зеркало.
Исследования они проводили в рамках нового научного направления субволновой квантовой оптики с упорядоченными атомами.
Микроскопическое зеркало состоит всего из нескольких сотен идентичных атомов. Они находятся в двумерной оптической решетке, образованной лазерными лучами. Атомы упорядочены в ней с шагом, который меньше длины волны их оптического перехода.
Подобные структуры являются метаматериалом. Они образуются, когда из-за изменения внутреннего строения вещество приобретает очень специфические свойства, не встречающиеся в природе.
Само зеркало можно увидеть только под микроскопом, при этом устройство, в котором оно создано, состоит из более тысячи отдельных оптических компонентов и весит две тонны.