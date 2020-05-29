Физики открыли новое свойство магнита

Ниодим ведет себя крайне необычно для элемента периодической системы. Физики обратили внимание на пульсирующее множество магнитов, циркулирующих с постоянно изменяющейся скоростью.

В основном магниты обладают «южным» и «северным» полюсами, определяющими направление «спиралей». Однако в некоторых сплавах такие спирали смотрят в разные стороны. Неодим — первый элемент без примесей, где также встречается это свойство.

Благодаря открытию такого сложного электромагнитного поведения в элементе периодической таблицы ученые смогут моделировать поведение нейронов головного мозга. Соответственно, произойдет технологический прорыв в разработке умных материалов для искусственного интеллекта.