Физики Microsoft: Вселенная схожа с компьютером на самообучении

Ученые из Microsoft сравнили Вселенную с самообучающимся компьютером. Физики компании рассказали, что они работают по схожему принципу. Об этом сообщил The Next Web, где обнародовали научную статью по данной теме.

Вывод о схожести озвучила после ряда исследовательских работ команда физиков, сотрудничающих с фирмой Microsoft. По их мнению, физические законы также претерпевают изменения.

«Из всех процессов она выбирает только те, с помощью которых может выжить. Отсюда можно сделать вывод, что Вселенная обучается своим правилам и законам», — заявили ученые.

Отследить процесс эволюции Вселенной на данный момент считается невозможным в среде профессионалов, добавили в «Экономика сегодня».