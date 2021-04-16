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    16 апреля 2021, 13:02

    Физики Microsoft: Вселенная схожа с компьютером на самообучении

    Гора Орлов

    Ученые из Microsoft сравнили Вселенную с самообучающимся компьютером. Физики компании рассказали, что они работают по схожему принципу. Об этом сообщил The Next Web, где обнародовали научную статью по данной теме.

    Вывод о схожести озвучила после ряда исследовательских работ команда физиков, сотрудничающих с фирмой Microsoft. По их мнению, физические законы также претерпевают изменения.

    «Из всех процессов она выбирает только те, с помощью которых может выжить. Отсюда можно сделать вывод, что Вселенная обучается своим правилам и законам», — заявили ученые.

    Отследить процесс эволюции Вселенной на данный момент считается невозможным в среде профессионалов, добавили в «Экономика сегодня».