Физик обозначил главное условие для развития отечественной науки

«Российская наука является мощнейшим фактором мировой интеллектуальной собственности, несмотря на то, что ее доля в мире составляет около 20%», — обратил внимание специалист.

Во-первых, по его мнению, надо предотвратить миграцию ученых в другие страны. Для этого важно создать такие же условия для работы и реализации, как и за границей.

«Надо финансировать российскую науку по-другому. Надо, чтобы ученый был самым уважаемым человеком. Мы, наверное, к этому придем», — предположил собеседник издания.