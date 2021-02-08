Физик обозначил главное условие для развития отечественной науки
Член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев выразил уверенность, что высоких результатов не удастся получить, пока не поднять отечественных ученых в социальной системе. Физика процитировала «Экономика сегодня».
«Российская наука является мощнейшим фактором мировой интеллектуальной собственности, несмотря на то, что ее доля в мире составляет около 20%», — обратил внимание специалист.
Во-первых, по его мнению, надо предотвратить миграцию ученых в другие страны. Для этого важно создать такие же условия для работы и реализации, как и за границей.
«Надо финансировать российскую науку по-другому. Надо, чтобы ученый был самым уважаемым человеком. Мы, наверное, к этому придем», — предположил собеседник издания.