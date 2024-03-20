Наука 20 марта 2024, 11:57 Физик Левченко развеял миф о том, что Солнце может взорвать Землю изнутри

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В Сети гуляет много различных страшилок про Землю и ее будущее. Их для сайта KP.RU прокомментировал старший научный сотрудник НИИ Ядерной физики МГУ Борис Левченко.

Он объяснил, что большинство опасений вокруг будущего Земли или слишком преувеличены, или не имеют под собой никаких доказательств. В частности, непонятно, может ли на самом деле исчезнуть или ослабнуть магнитное поле нашей планеты. Пока ученые владеют слишком маленьким объемом информации о строении ядер, поэтому никто точно сказать ничего не может. Но эксперт подчеркнул, что в случае, если это случится, человек это почти не почувствует, но для Земли последствия будут.

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Также Борис Левченко опроверг миф о том, что Солнце когда-нибудь сможет взорвать нашу планету изнутри.

«Нет, Солнце не может взорвать Землю изнутри! Расстояние между Солнцем и Землей обеспечивает тот оптимальный приток излучения, чтобы недра не перегрелись», — подчеркнул он.

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