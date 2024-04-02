Наука 02 апреля 2024, 16:08 Физик Бычков назвал взрыв и удар током главными опасностями, которые несет шаровая молния

Читать 360tv в

Ведущий научный сотрудник физфака МГУ Владимир Бычков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что человеку следует остерегаться шаровой молнии из-за возможного взрыва.

Ученые считают, что шаровая молния — это газообразный грунт, испаренный ударом линейной молнии и заключенный в твердую оболочку. Внутри нее находится раскаленный газ, который способен нанести сильные ожоги.

Реклама

Шаровая молния опасна и тем, что ее удар может передавать большой электрический заряд. При контакте с человеком она способна ударить током.