16 апреля 2024, 13:49
Физик Бакурский: изоляция российской науки — шанс развивать собственные научные международные журналы
Российский физик Сергей Бакурский в беседе с сайтом kp.ru заявил, что задача ученых, которые оказались в изоляции из-за возложенных санкций, заключается в том, чтобы не закрываться в себе, а максимально устанавливать контакты и связи с научными группами.
По словам специалиста, сложившаяся изоляция — это шанс развивать собственные научные международные журналы, более открытые и с лучшей экспертизой.
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«В прошлом году наши коллеги из МФТИ (Московского физико-технического института — прим. ред.) открыли журнал Mesoscience & Nanotechnology, и следующую нашу статью мы планируем подать именно в него», — сказал он.
Бакурский также выразил мнение, что возводящие барьеры в конце концов сами оказываются в изоляции.
Ученые
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