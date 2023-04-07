Наука 07 апреля 2023, 17:34 Физик Алексей Федоров допустил возможность «восстания машин»

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Все больше россиян опасаются, что развитие технологий приведет к «восстанию машин», и такой риск действительно существует. Об этом «Взгляду» рассказал руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра Алексей Федоров.

По его мнению, развитие технологий требует определенной осмотрительности. В противном случае это может привести, как минимум, к различным ошибкам, в том числе, и масштабным. Вероятность их возникновения возрастает вместе тем, как алгоритмы машинного обучения влияют на принятие решений.

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«Такой риск существует. Использование любой продвинутой технологии без должной осмотрительности может привести к негативным последствиям. Конкретно в случае машинного обучения и искусственного интеллекта один из корней проблем — отсутствие интерпретируемости, зачастую невозможность понять, почему получаются те или иные результаты», — подчеркнул Алексей Федоров.

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