Наука 28 июля 2023, 19:00 Финский ученый Юссила заявил, что физическая активность положительно влияет на успеваемость детей в школе

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Физически активные дети лучше учатся в школе и показывают более высокие результаты. К такому мнению пришли ученые из Университета Восточной Финляндии, сообщил «Ридус».

Они предположили, что во время занятия спортом дети справляются со стрессом, который испытвают в школе. Проработал негативные эмоции, ученики потом лучше усваивают материал. Кроме того, они показывают высокую эффективность и работоспособность.

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«Физическая активность в свободное время может быть эффективным способом облегчить связанный с учебой стресс и принести значительную пользу как процессу обучения», — написал один из авторов исследования Юусо Юссила.

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