    07 апреля 2020, 21:29

    Финские исследователи смоделировали распространение частиц коронавируса в помещении

    Артур Блянихов

    Финским ученым удалось с помощью суперкомпьютера смоделировать распространение частиц коронавируса в помещении. Об этом сообщил ТАСС.
    Финские исследователи смоделировали распространение частиц коронавируса в помещении

    По данным информагентства, ученые пришли к выводу, что облако частиц распространяется дальше непосредственного местонахождения кашляющего.

    «Одновременно оно разряжается, но на его распространение и ослабевание уходит до нескольких минут», — цитирует специалистов "Царьград".

    Авторы исследования предупредили, что если зараженный коронавирусом кашляющий человек уйдет с того места, где стоял, и близко к тому месту подойдет здоровый человек, в его дыхательную систему могут попасть частицы, переносящие вирус.