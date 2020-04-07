Финские исследователи смоделировали распространение частиц коронавируса в помещении

По данным информагентства, ученые пришли к выводу, что облако частиц распространяется дальше непосредственного местонахождения кашляющего.

«Одновременно оно разряжается, но на его распространение и ослабевание уходит до нескольких минут», — цитирует специалистов "Царьград".

Авторы исследования предупредили, что если зараженный коронавирусом кашляющий человек уйдет с того места, где стоял, и близко к тому месту подойдет здоровый человек, в его дыхательную систему могут попасть частицы, переносящие вирус.