Философ объяснил, зачем ученые РАН занялись изучением ада

Исследование о феномене зла и ада, которым занялись российские ученые, относится к «абсолютно научному философскому обсуждению». Об этом старший научный сотрудник Института философии РАН Кирилл Карпов сообщил РИА «Новости».

Академик пояснил, что работа «Является ли злом существование ада», обсуждаемая в СМИ, писалась в ходе научного исследования «Феномен зла: от метафизики к теориям морали», которым он руководил. Работа посвящена поиску ответа на вопрос, является ли существование ада, трактуемое христианством, аргументом против божественной благодати.

«Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное, философское обсуждение», — отметил Карпов.

Институт философии РАН ранее заказал написание работы на вышеупомянутую тему, разместив тендер на сайте госзакупок на 742 тысячи рублей. Договор исполнили 7 октября. В институте пояснили, что все было законно, это был грант, средства на это распределили из Российского научного фонда.

Исполнителем заказа, согласно данным госзакупок, стал доцент, кандидат философских наук Игорь Гаспаров. По словам Карпова, он является очень уважаемым специалистом.