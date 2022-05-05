Фильм о космической истории страны появится в России

Ассоциация планетариев России решила снять научно-популярный фильм «Космическая история России». Картина выйдет к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли — 4 октября.

«В этом году состоится премьера программы, которая называется „Космическая история России“. Она пройдет 4 октября, в день 65-летия полета первого спутника, начала космической эры, и это полнокупольное видео будет показано во всех планетариях России», — рассказал ТАСС руководитель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов.

Он добавил, что 40-минутный фильм создадут на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Позже ленту бесплатно предоставят российским планетариям, где пройдут благотворительные сеансы. Также картину покажут в школах, кружках, клубах.

Лобанов отметил, что в фильме будет рассказано о судьбах и достижениях первого космонавта в мире Юрия Гагарина, космонавтки Валентине Терешковой, ученом Константине Циалковском, конструкторе Сергее Королеве.

Премьера фильма пройдет в Ярославском планетарии Культурно-просветительского центра им. В. В. Терешковой.